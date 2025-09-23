scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 23 September 2025: मीन राशि वालों का दिन बीतेगा सकारात्मक, जल्द से जल्द जीवन में आएगी खुशखबरी

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 23 September 2025: जल्द ही कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छे अवसर आते नजर आएंगे. इन अवसरों में से श्रेष्ठ अवसर का चयन करने का निर्णय आपको जल्द से लेना पड़ सकता है. यदि आपको सही निर्णय लेने में संदेह हो रहा है.

मीन (Pisces):-
Cards:- Four of cups

किसी भी निर्णय पर सोच विचार करने में आप इतना अधिक समय लगा लेते है.  कि आने वाला अवसर आपके हाथ से निकल सकता हैं.  अपनी निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें.  कई बार अफसर इतने कम समय के लिए आपके सामने आती हैं की उनको हासिल करने का निर्णय आपको शीघ्र अति शीघ्र लेना पड़ सकता है. ज्यादा सोच विचार कर निर्णय लेने से अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं. अच्छे और सही अवसर का चयन करना आपकी बुद्धिमत्ता और अनुभव पर निर्भर करता है.  जल्द ही कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छे अवसर आते नजर आएंगे. इन अवसरों में से श्रेष्ठ अवसर का चयन करने का निर्णय आपको जल्द से लेना पड़ सकता है. यदि आपको सही निर्णय लेने में संदेह हो रहा है. तो किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में सही निर्णय का चयन कर किया जा सकता है. धीरे-धीरे आप सही निर्णय का चयन करने का अनुभव प्राप्त कर लेंगे.  विवाह के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव आपको और आपके परिजनों को पसंद आ सकते हैं. इन प्रस्तावों में से सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव का चयन कर अपनी सहमति सामने वाले पक्ष को बताने का निर्णय ले सकते हैं संतान की उच्च शिक्षा को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं. उसकी इच्छा विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करने की बनी हुई है. और इसके लिए वह लगातार प्रयास कर रहा है. 

स्वास्थ्य: अपनी लापरवाही से पैरों में मोच आ सकती है.  जिसके चलते सुबह की सैर बंद हो सकती है.  

आर्थिक स्थिति: माता से कोई कीमती उपहार मिल सकता हैं. जल्द ही आप किसी बड़े धन निवेश का हिस्सा बन सकते हैं. 

रिश्ते:प्रिया की कुछ हरकतों पर शक हो सकता हैं. उसका बार-बार आपसे किसी बात को छुपाना उसके जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के होने का आभास कर सकता हैं. 

