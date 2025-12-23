Meen Tarot Rashifal 23 December 2025: वेतनवृद्धि हो सकती है, गलतियों का दोहराव न करें

मीन (Pisces):-

Cards:- The Hanged Man

नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. कुछ अच्छे बदलाव हो सकते है. अपनी कीमती वस्तुएं संभलकर रखें. वाहन मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें. वाणी और गुस्से पर काबू रखें. अपशब्दों का प्रयोग न करें. कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में हो सकता है. धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी. भविष्य की योजनाओं को अन्य लोगों के साथ साझा न करें. बड़े बुजुर्ग लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर सकते है. रिश्तेदारों की कड़वी बातों को अनसुना करें. बिना देखे किसी भी बात का समर्थन न करें.

सामने वाला कार्य को पूरा करने के लिए झूठ का सहारा ले सकता है. किसी की बातों में आकर प्रिय से लड़ाई न करें. पहले प्रिय से उस बात को समझें. हो सकता है, कि सामने वाला किसी गलतफहमी का शिकार हों. अपनी पुरानी गलतियों से सबक लें. गलतियों का दोहराव न करें. लोगों को अपनी कमियां न बताएं. सामने वाला उसका फायदा उठा सकता है. थोड़ा सावधान रहें.

स्वास्थ्य: सर्दी खांसी हो सकती है. ठंडी और खट्टी चीजों का सेवन न करें.

आर्थिक स्थिति: पदोन्नति के साथ वेतनवृद्धि आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी.

रिश्ते: प्रिय की याद आ सकती है. सामने वाले के साथ अपनी भावनाओं को साझा करेंगे.

