scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Meen Tarot Rashifal 23 December 2025: वेतनवृद्धि हो सकती है, गलतियों का दोहराव न करें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 23 December 2025: गलतियों का दोहराव न करें. लोगों को अपनी कमियां न बताएं. सामने वाला उसका फायदा उठा सकता है. थोड़ा सावधान रहें. पुरानी गलतियों से सबक लें.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:- The Hanged Man 
नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. कुछ अच्छे बदलाव हो सकते है. अपनी कीमती वस्तुएं संभलकर रखें. वाहन मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें. वाणी और गुस्से पर काबू रखें. अपशब्दों का प्रयोग न करें. कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में हो सकता है. धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी. भविष्य की योजनाओं को अन्य लोगों के साथ साझा न करें. बड़े बुजुर्ग लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर सकते है. रिश्तेदारों की कड़वी बातों को अनसुना करें. बिना देखे किसी भी बात का समर्थन न करें.

सामने वाला कार्य को पूरा करने के लिए झूठ का सहारा ले सकता है. किसी की बातों में आकर प्रिय से लड़ाई न करें. पहले प्रिय से उस बात को समझें. हो सकता है, कि सामने वाला किसी गलतफहमी का शिकार हों. अपनी पुरानी गलतियों से सबक लें. गलतियों का दोहराव न करें. लोगों को अपनी कमियां न बताएं. सामने वाला उसका फायदा उठा सकता है. थोड़ा सावधान रहें. 

स्वास्थ्य: सर्दी खांसी हो सकती है. ठंडी और खट्टी चीजों का सेवन न करें. 

सम्बंधित ख़बरें

नई नौकरी लग सकती है, तनाव बढ़ सकता है
भाइयों से अनबन हो सकती है, संपत्ति बढ़ेगी
दिखावे में ना पड़ें, रिश्ते में दूरी आ सकती है
लापरवाही न करें, खानपान में सतर्कता रहें
धन की बचत करेंगे, काम समय पर पूरा करें

आर्थिक स्थिति: पदोन्नति के साथ वेतनवृद्धि आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी. 

रिश्ते: प्रिय की याद आ सकती है. सामने वाले के साथ अपनी भावनाओं को साझा करेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement