Meen Tarot Rashifal 23 August 2025: मीन राशि वालों को हो सकता है नुकसान, लेनदेन में सावधानी रखें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 23 August 2025: अतीत में हुए नुकसान से सबक लेने का सकारात्मक रुख अपनाएं. धैर्य रखें जल्द ही कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं. नौकरी में स्थानांतरण की मांग भी अपने अधिकारियों से कर सकते हैं.

pisces horoscope
मीन (Pisces):-

Cards:- Five of cups

कार्य क्षेत्र में बढ़ती राजनीति सभी लोगों में कड़वाहट उत्पन्न कर रही हैं. कोई भी एक दूसरे के साथ पहले की तरह व्यवहार नहीं कर रहा हैं. सब खुद को बेहतर साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं. जिसके कारण पूरा वातावरण नकारात्मक हो चला हैं. इस वातावरण से दूर जाने का प्रयास कर सकते हैं. भूतकाल में जिन स्थितियों का सामना करना पड़ा था. वो काफी दु:खद थी. जिनकी यादें आज भी आपको सिहरा देती है. अचानक से उसी अतीत से कोई व्यक्ति सामने आ सकता हैं. जो आपके वर्तमान को खराब कर सकता हैं. इस स्थिति से बचने के लिए अपने परिजनों से बात कीजिए. जब आप सब साथ होंगे. तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा. अतीत में हुए नुकसान से सबक लेने का सकारात्मक रुख अपनाएं. धैर्य रखें जल्द ही कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं. नौकरी में स्थानांतरण की मांग भी अपने अधिकारियों से कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: ज्यादा देर झुककर काम करने से पीठ दर्द काफी बढ़ सकता हैं. किसी फिजियोथैरेपिस्ट की सलाह से कुछ व्यायाम कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: माता से कुछ धन राशि उपहार में मिल सकती हैं. किसी कीमती वस्तु के चोरी होने या खोने की संभावना बन रही है.

रिश्ते:प्रिय ने विवाह संबंध पक्का होने पर आपको धोखा दे दिए. किसी तीसरे व्यक्ति के साथ उसने विवाह करने की इच्छा बता दी.

