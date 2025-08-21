Meen Tarot Rashifal 21 August 2025: मीन वालों का अध्यात्म को तरफ होगा रुझान, यात्रा का बन रहा है योग

मीन (Pisces):-

Cards:- Knight of Pentacles

समय आपके पक्ष में चलता नजर नहीं आ रहा हैं. इस समय अचानक से कोई न कोई समस्या सामने आती दिख रही हैं. इनसे बाहर निकलने की कोशिश सफल नहीं हो पा रही हैं. किसी को दिया पैसा अटक सकता हैं. कार्य अचानक से रुके हुए महसूस हो सकते हैं. समय पर किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूरा होने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है. व्यवसाय को शुरू करने को लेकर चिंतित हो सकते है. व्यवसाय को शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है. फिर भी व्यवसाय को शुरू करने में रुकावटें आ रही है. लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है. हो सकता है कि रास्ते में आने वाली बाधाएं और चुनौतियां आपके आत्मविश्वास को कम कर सकती हैं. लेकिन फिर भी धैर्य,संयम और शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा. कार्यों को लापरवाही और जल्दबाजी से न करें. जल्द ही कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती नजर आएगी. कार्य में आ रहे जोखिम उठाना पसंद नही है. जोखिम भरे कार्य आने पर कोशिश करें उनका सामना करने की. नए विचारों को लेकर कार्य करने की जगह पहले से चला आ रहा रास्ता बेहतर प्रतीत होता है. किसी भी परेशानी का सामना करने का डर और कार्य के प्रति आलस्य आपके लक्ष्य को आपसे दूर कर सकता है. पूर्ण धैर्य के साथ हर कार्य को समय से पूरा करना आवश्यक है. अन्यथा उस कार्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है.

स्वास्थ्य : किसी स्वास्थ्य समस्या से लंबे समय से ग्रस्त है. उससे निजात पाने का रास्ता नजर आ सकता है. पेट के दर्द को लेकर चिंता बढ़ सकती है.

आर्थिक स्थिति: खुद की जमा पूंजी कही अटकी हो सकती है. पैसे को लेकर परेशानी चल रही है. व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखे.

रिश्ते : किसी रिश्ते में लंबे समय से चली आ रही परेशानी को दूर करने का प्रयास कर सकते है. प्रिय के साथ मुलाकात हो सकती हैं.

