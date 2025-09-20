Meen Tarot Rashifal 20 September 2025: मीन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

मीन (Pisces):-

Cards:- The Empress

विवाह के लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव ढूंढ रहे है. पर अभी तक कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं मिल पा रहा हैं. जिस पर सभी परिजनों की एकमत सहमति हो जाएं. संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती हैं. अपने जीवन में बड़े बदलाव महसूस करेंगे. ये बदलाव किसी ऐसे व्यक्ति से आपको साथ विश्वासघात मिलने के बाद आए है. जिन्हें आप अपनी प्रेमल भावनाओं से अवगत करा चुके हैं. ऐसे जीवन के एक सबक के रूप में स्वीकार कर आगे बढ़ चुके है. किसी ऐसी महिला से प्रभावित हो सकते हैं. जिनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक और प्रभावशाली है. इस महिला की सहायता से आप अपने प्रेम संबंध में नवीनता अनुभव करेंगे. इस समय अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें. क्रोध का आवेश अच्छे भले चलते हुए कार्यों में परेशानी में डाल सकता हैं. प्रिय के साथ विवाह की जिद्द आपको इस विवाह में आ रही चुनौतियों के सामने खड़ी कर सकते हैं. प्रिय के परिजनों की नाराज़गी सहन करना पड़ सकती हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: खांसी जुकाम लंबे समय से ठीक नहीं होने से साइनस की आशंका हो सकती हैं ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ की स्थिति बन रही हैं. किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं.

रिश्ते: रिश्तों में सुधार लाने के प्रयास में सफलता मिलेगी. सामने वाले की नाराजगी को दूर कर सकते हैं.

---- समाप्त ----