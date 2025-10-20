Meen Tarot Rashifal 20 October 2025: मीन राशि वाले करियर में प्राप्त करेंगे अच्छे परिणाम, बनेंगे नए रिश्ते

मीन (Pisces):-

Cards:-Death

कई बार हम चीजों के खत्म होने या लोगों के दूर जाने की सोच से ही इतने घबरा जाते हैं. कि हम उन स्थितियों को आने ही नहीं देना चाहते देना चाहते. ऐसे में ऐसे लोगों और रिश्तों को हमें निभाना पड़ सकता हैं . जो कि हमारे भविष्य के लिए हानिकारक साबित होंगे. किसी के खोने का डर कई बार दिल पर इस तरह हावी हो जाता है. कि आप उस व्यक्ति को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं. ऐसी कुछ स्थिति इस समय आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं. किसी बड़ी परियोजना में आपके जीवनसाथी को आगे बढ़ने का एक बेहतर अवसर प्राप्त हो सकता है. किंतु उसके दूर जाने के डर से ही आप इतने विचलित हो रहे हैं. कि आप उसे उस परियोजना में मिले अवसर को प्राप्त करने की स्वीकृति ही नहीं देने दे रहे हैं. हालांकि यह बात आपके जीवन साथी के भविष्य के लिए सही नहीं होगी. परिवार के बड़े व्यक्ति के समझाने पर आप इस बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं. कि यदि आप उस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देते. तो यह उसे व्यक्ति के करियर के लिए घातक साबित होगा. इस समय नए लोगों से मित्रता हो सकती है. कुछ नए रिश्ते भी बनते हुए नजर आएंगे. हो सकता है कि आप अपना स्थान परिवर्तन करने पर विचार कर रहे हो. और जल्द ही आप. इस विचार को लागू करने के अपने प्रयासों में तेजी ले आए. किसी परिस्थिति का खत्म होना सब कुछ खत्म होना ना होकर आपके जीवन की नई शुरुआत होता है. इस बात को समझने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: एक बड़ी बीमारी से राहत मिल सकती है. इस बीमारी के चलते परिवार का माहौल लंबे समय से काफी बोझिल बना हुआ था.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की कोशिश है तेज कर सकते हैं. कुछ नए व्यवसाय की योजनाओं पर अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श करेंगे.

रिश्ते: आपके पास जो भी कुछ है. उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए. जिंदगी भी आपको पहले से बेहतर नजर आएगी.

