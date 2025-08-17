scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 17 August 2025: मीन राशि वालों को उधार दिया पैसा वापस मिल नहीं पा रहा है, जल्दबाजी से बचें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 17 August 2025: मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से खुद को मजबूत बनाकर कार्यों को पूरा करना है. यदि किसी महत्वपूर्ण फैसले को ले रहे है. तो सावधानी से उस पर विचार करें.

मीन (Pisces):-

Cards :- Page of swords

आपने जो कुछ भी ज्ञानअपने कार्य से संबंधित प्राप्त किया है. वो कार्य क्षेत्र में आपके लिए अनुपयोगी साबित हो सकता हैं. क्योंकि इस ज्ञान में व्यावहारिक अनुभव का समावेश नही हैं. कार्य को पूरा करने के लिए अनुभव की आवश्यकता पड़ सकती हैं. जिसके लिए किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ कार्य को सम्पन्न करने के सफल प्रयास कर सकते हैं. विचारों में इतना अधिक उथल पुथल चल रही है. जो सोच को नकारात्मक विचारों में बदल सकती हैं. कई बार स्थितियां प्रायः वैसी नहीं होती,जैसी दिखाई देती है. सामने आ रही चुनौतियों का डटकर सामना करें. कार्य मै जीत बिना कठिन परिश्रम और लगन के प्राप्त करना मुश्किल है. किसी रिश्ते का टूटना कमजोर मन को कर सकता हैं. मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से खुद को मजबूत बनाकर कार्यों को पूरा करना है. यदि किसी महत्वपूर्ण फैसले को ले रहे है. तो सावधानी से उस पर विचार करें.

स्वास्थ्य :लापरवाही के चलते स्वास्थ्य को अनदेखा न करें. पूर्व की किसी बीमारी से पुनः जूझ सकते है. घुटनों के दर्द से परेशान हो सकते है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ठीक है. उधार दिया पैसा वापस मिल नही पा रहा है. धन का निवेश सोच समझकर करें.

रिश्ते: किसी नए रिश्ते में बंध सकते हैं. ये रिश्ते दोस्ती ,प्रेम या व्यवसाय में साझेदारी कोई भी हो सकता हैं.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

