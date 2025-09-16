scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 16 September 2025: मीन राशि वालों का दिन जाएगा अच्छा, परिजनों से रिश्ते होंगे मजबूत

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 16 September 2025: कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी आपके कार्य शैली और स्वभाव से काफी प्रभावित हो सकता है. जिसके चलते वह आपको किसी बड़ी परियोजना का हिस्सा बना सकता हैं.

pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:- The Star 

कोई बहुत बड़ा अवसर जल्द ही मिल सकता है. आपने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी.  कि आपको अचानक से आगे बढ़ने का इतना बड़ा अवसर प्राप्त हो जाएगा. कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी आपके कार्य शैली और स्वभाव से काफी प्रभावित हो सकता है. जिसके चलते वह आपको किसी बड़ी परियोजना का हिस्सा बना सकता हैं. हो सकता हैं,कि इस परियोजना पर कार्य करते समय आपको विदेश जाने का मौका भी प्राप्त हो. काफी लंबे समय से किसी नए  घर को खरीदने की इच्छा मन में बनी हुई थी. पर अभी तक कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बन रही थी कि आप अपनी इस इच्छा को पूरी कर सकें. आने वाले समय में आपकी इच्छा के पूरे होने की पूर्ण संभावना नजर आ रही हैं.  प्रिय के साथ विवाह के लिए अपने परिजनों से बातचीत करना सफल होता नजर आ रहा है.  किसी नए संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं. इस समय आप ऐसा महसूस करेंगे,जैसे आपकी सभी इच्छाएं धीरे-धीरे पूरी होने लगी है.  ईश्वर को इन सबके लिए धन्यवाद देंगे. अपने परिजनों मित्रों और कार्यों के साथ इस समय को उत्सव की तरह मानने की तैयारी कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य: अत्यधिक गुस्सा करना आपकी मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है.  आपके सोचने समझने की शक्ति बिगड़ सकती है.  

आर्थिक स्थिति: माता से कीमती स्वर्ण आभूषण उपहार में मिल सकते हैं.  मन में नई नौकरी प्राप्त होने का उत्साह बना हुआ है. 

रिश्ते: बच्चों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे. जीवन साथी से अनबन हो सकती है. 

