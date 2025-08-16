scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 16 August 2025: मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, जल्दबाजी से बचें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 16 August 2025: आपकी मेहनत और निष्ठा सामने वाले को आपके समक्ष हारने को मजबूर कर देगी . आपके अपनों ने आपको अचानक से अकेला कर दिया है. पैसे के वाद विवाद के चलते सब आपसे दूर भगाने का प्रयास कर सकते हैं.

pisces horoscope
मीन (Pisces):-

Cards: - Five of wands

कार्य क्षेत्र में आपके चरित्र को लेकर कुछ अफवाहें फैलाई जा सकती हैं. आपकी जरा सी भी गलती काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं. कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है . किसी भी स्थिति में दूसरों से वाद विवाद ना करें . जरा सी भी बात बड़ा रूप ले सकती हैं. अपने कदमों को मजबूती से अपने कार्य क्षेत्र में जमाने का प्रयास करें. दिए गए कार्य को समय पर पूरा करें और उच्च अधिकारियों की निगाह में अपनी काबिलियत और क्षमता को साबित करें . आपकी मेहनत और निष्ठा सामने वाले को आपके समक्ष हारने को मजबूर कर देगी . आपके अपनों ने आपको अचानक से अकेला कर दिया है. पैसे के वाद विवाद के चलते सब आपसे दूर भगाने का प्रयास कर सकते हैं. किसी बुजुर्ग की सलाह लेकर इस स्थिति से निपटने का रास्ता ढूंढने का प्रयास करें. ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करें. जो आपको हमेशा कमजोर साबित करना चाहते है.

स्वास्थ्य : ऊंचाई से गिरने के कारण लगी चोट परेशान कर सकती है. किसी छोटी शल्य चिकित्सा होने की संभावना बन रही है.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति ठीक है. व्यर्थ के खर्चों के कारण कुछ परेशानी आ सकती है. किसी की स्वास्थ्य समस्या के चलते काफी धन खर्च होने की संभावना बन रही है.

रिश्ते : रिश्तो की गांठ प्यार और सम्मान से मजबूती से बनी रहती है . अपने प्यार को पाने के लिए हर संभव कोशिश करने का प्रयास कर सकते हैं.

