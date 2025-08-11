Meen Tarot Rashifal 11 August 2025: नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी

मीन (Pisces):-

Cards:- Six of wands

किसी कार्य को करने में काफी कठिनाइयां आ रही है. पर कार्य की सफलता इस स्थिति को दूर कर सकती हैं. संघर्ष के उपरांत प्राप्त विजय आपको संतुष्टि दे सकती हैं.जीवन में कुछ भी आसानी से प्राप्त नहीं होता हैं.अभी तक आप कार्यक्षेत्र में कुछ बेहतर हासिल नहीं कर पाए हैं.जिसके चलते रिश्तों में भी रिक्तता आ सकती हैं.अब जल्द ही आने वाले बदलाव आपको सभी पहलुओं पर विजय दिला सकेंगे.आपकी मेहनत का उचित प्रतिफल आपको प्राप्त होगा.नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती हैं.किसी पुराने विवाद का निपटारा भी हो सकता हैं.जिससे मन को शांति मिल सकेगी.पदोन्नति के अवसर भी मिल सकते हैं.आने वाला समय आपके जीवन का अनुकूल समय होगा.इस स्थिति में आप घमंड और अहंकार का शिकार न बनें.स्वयं को औरों से श्रेष्ठ समझने के भ्रम में न पड़ें.इससे आप अपनी उपलब्धियों को कमतर कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा मीठा खाने से मधुमेह होने की आशंका हो सकती हैं. ऐसा चिकित्सक ने आशंका बताई हैं.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में पदोन्नति के साथ हुई वेतन वृद्धि ने आपकी आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर बना दिया हैं.किसी बड़े धन निवेश को कर सकते हैं.

रिश्ते: रिश्तों में आई रिक्तता को कम करने का प्रयास कर सकते हैं.प्रिय के साथ कही घूमने की योजना बना सकते हैं.

---- समाप्त ----