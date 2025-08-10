Meen Tarot Rashifal 10 August 2025: मीन राशि वालों का मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेनदेन में सावधानी रखें

मीन (Pisces):-

Cards:- King of swords

समय अनुकूल है. पर इस अनुकूल समय का सही उपयोग आपको अपने बुद्धिकौशल से करना चाहिए. आप जिस भी कार्य को शुरू करने की इच्छा रख रहे हैं. उसको शुरू करने की योजना बना सकते हैं. धैर्य और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते है. आप अपनी भावनाओं से ऊपर अपने तर्क को उचित स्थान देते है. आपका व्यवहार थोड़ा कठोर अवश्य है. जिसके कारण परिजनों के विचारों को समझने में खुद को असमर्थ महसूस कर सकते हैं. अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे है. कभी कभी लोग आपकी कड़वी बातों से रूठ जाते है. पर जब वो इन बातो के बीच छिपी हुई सलाह को समझते है. तो वो धैर्य से आपकी बात सुनने को तैयार हो जाते है. यदि किसी परिस्थिति में आपको उसका समाधान समझ नहीं आ रहा तो. सबसे पहले आप शांतचित होकर बैठे और फिर अपनी समस्या का समाधान निकले. यदि कोई कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया जाता है,तो निश्चय ही कार्य में सफलता मिलेगी. आपके ऊपर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है. जो आपके जीवन में आ रही किसी भी स्थिति का सामना करने की हिम्मत आपको प्रदान करती है.

स्वास्थ्य : ऊंचाई पर गिरने के कारण हाथ पैरों में काफी चोट आ सकती है. शरीर का रक्तचाप अब बढ़ सकता है. मानसिक तनाव पर नियंत्रण करने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: व्यापार विस्तार में पिता की आर्थिक सहायता मिल सकती है. पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें. व्यर्थ के खर्चों को प्राथमिकता ना दें.

रिश्ते : ससुराल पक्ष से थोड़ा मन मुटाव हो सकता है. जीवनसाथी की नाराजगी बढ़ सकती है. कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ यात्रा पर जाने की तैयारी करेंगे.

