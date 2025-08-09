Meen Tarot Rashifal 9 August 2025: मीन राशि वालों का नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी हो सकता है, आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है

मीन (Pisces):-

Cards :-The Magician

नौकरी की प्राप्ति का जश्न मना सकते हैं. मनचाही नौकरी के साथ अच्छा वेतन प्राप्त हो सकता है. प्रिय के साथ अपनी खुशियों को मना सकते है. परिवार के सभी लोग इस शुभ समाचार से काफी प्रसन्न है. किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए अपनी काबिलियत का भरपूर उपयोग करते आए है. मित्र के व्यवसाय को शुरू करने में सहयोग कर सकते हैं. समय समय पर उसके कार्यों का निरीक्षण भी कर सकते है. बहन की शादी के लिए उपयुक्त वर की तलाश कर रहे है. अभी तक सही रिश्ता मिल नहीं पाया है.

किसी नए व्यवसाय को शुरू करने का प्रयास कर रहे है. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी हो सकता है. नई जगह और नए कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बनाने में थोड़ा समय लग सकता है. ये बदलाव काफी सुखद रहेगा. किसी पर बिना जांचे परखे विश्वास न करें. अति आत्मविश्वास में कई बार धोखा हो सकता हैं. नए लोगों के साथ इतनी मित्रता अचानक से अच्छी नहीं होती है. कि आप सामने वाले के साथ अपनी व्यक्तिगत बातों को साझा कर लें.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य पहले से सुधर सकता है. पिता की तबियत को लेकर चल रही चिंता कम हो सकती है. संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे है. अचानक से आपको धन प्राप्ति हो सकती हैं. धन कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं.

रिश्ते: कुछ नए संबंध बन सकते है. किसी मित्र के साथ चल रही कटुता समाप्त हो सकती हैं. आगे बढ़कर प्रयास कीजिए.

