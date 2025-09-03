Meen Tarot Rashifal 3 September 2025: घर बनवा सकते हैं, खर्चों को सीमित कीजिए

मीन (Pisces):-

Cards:- Eight of wands

कुछ अच्छे बदलाव जीवन में आ सकते हैं.जिसके चलते काफी कुछ बदलता हुआ नजर आएगा. किसी नई नौकरी की प्राप्ति की सूचना मिल सकती हैं.नौकरी में पदोन्नति की संभावना भी बन रही है. किसी कार्य में लगता आ रही रुकावटें बढ़ती हुई प्रतीत हो सकती हैं.इनका समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि आपसे कोई ऐसी भूल हो रही हो. जिसके कारण कार्य में यह बाधाएं उत्पन्न हो रही है. ऐसी स्थिति में अपने कार्यों की पुनः समीक्षा करना आवश्यक है. इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा. जीवनसाथी के साथ आपका व्यवहार खराब होता जा रहा है. दोनों के बीच मन मुटाव पहले से ज्यादा बढ़ रहा है. कोई करीबी व्यक्ति हस्तक्षेप कर इस समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकता हैं. स्थितियां पूरी तरह पहले जैसी तो नहीं हो पाएंगी.पर कुछ अंतर अवश्य दिखेगा.वाणी में सुधार लाएं. आपकी खराब वाणी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती हैं.नए लोगों के साथ बात करते समय वाणी को नियंत्रित करना आवश्यक हैं.

स्वास्थ्य: इस मौसम में चर्म रोग की संभावना बढ़ सकती हैं.कोशिश करें कि किसी अन्य का इस्तेमाल किए गए वस्तु को न उपयोग में लाएं.

आर्थिक स्थिति: घर बनवा सकते हैं.खर्चों को सीमित कीजिए.

रिश्ते: परिवार के साथ आनंदमय समय व्यतीत करेंगे.किसी पानी वाली जगह पर जा सकते हैं.

