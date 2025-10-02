scorecardresearch
 

Meen Tarot Rashifal 2 October 2025: मीन राशि वालों को मिलेगा उच्च अधिकारियों का साथ, खानपान रहेगा बेहतर

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 2 October 2025: किसी नए विषय पर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा पूरी होने की संभावना बन रही है. किसी अच्छे संस्थान में दाखिला प्राप्त हो सकता है.

pisces horoscope

मीन (Pisces):-

Cards:- The Magician

खुद को पहले से अधिक आकर्षक और आत्मविश्वासी महसूस कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा आपको सकारात्मक रूप से और मजबूत बना सकती है. किसी नए विषय पर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा पूरी होने की संभावना बन रही है. किसी अच्छे संस्थान में दाखिला प्राप्त हो सकता है. कहीं विदेश घूमने की इच्छा भी जल्दी पूरी होती नजर आ रही है. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी से बढ़ता हुआ तनाव आपके उच्चाधिकारियों द्वारा महसूस किया जा सकता हैं. जिसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर बातचीत की जा सकती है. हो सकता हैं, कि यह बातचीत सकारात्मक रवैया अपनाए. कार्य क्षेत्र में वेतन वृद्धि के साथ पदोन्नति होने की संभावना बनी हुई है. यह भी हो सकता है, कि साथ ही आपको स्थानांतरण की सूचना भी प्राप्त हो. जिसके चलते मन थोड़ा विचलित रह सकता है. स्थानांतरण के बाद मिला हुआ स्थान आपको हर्षित कर देगा. इस स्थान पर रहने की इच्छा कभी अतीत में आपके मन में थी. थोड़ी परेशानी जरूर अनुभव कर सकते हैं. किंतु उत्साह और उमंग इन सब से आपको बाहर ले जाएगा.

स्वास्थ्य: अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाए. जिससे आप अपने मानसिक तनाव को कम कर सकेंगे. और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा. नियमित समय पर खानपान और उचित व्यायाम आपके स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकेगा.

आर्थिक स्थिति: अपनी छोटी-छोटी जमा राशियों को बढ़ता हुआ देखकर मन में प्रसन्नता होगी. अपने खर्चो को कम करने का प्रयास कर सकते हैं.

रिश्ते: अपने रिश्तों की गरिमा बनाए रखें. अपने व्यवहार में और अधिक नम्रता और अपनापन लाने का प्रयास करें.

लेटेस्ट

