scorecardresearch
 

Feedback

Meen Tarot Rashifal 1 September 2025: धन कमाने के नए स्रोत खुलेंगे,चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 1 September 2025: जल्द ही आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे,जो आपके व्यवसाय में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी.इस नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात जल्द ही घनिष्ठता में परिवर्तित हो जायेगी.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-

Cards:- Knight of swords

बीते हुए समय ने आपको काफी अच्छी ओर बुरी यादें दी है.इन यादों से बाहर निकलकर कुछ बेहतर करने की शुरुआत कर सकते है.आगे जीवन में सिर्फ अच्छी यादें ही मिले.इस बात की कोशिश करेंगे.अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कर सकेंगे.समय के साथ अपने विचारों में परिवर्तन ला सकते है.सोच को पहले से अधिक  सकारात्मक बनाएंगे.किसी नए कार्य का प्रस्ताव की अनुमति प्राप्ति में आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे.इस  कार्य में  जोखिम जरूर है,लेकिन कार्य की सफलता से आगे  काफी अच्छे अवसर प्राप्त होने की राह खोलती जायेगी.आपका कोई मित्र काफी समय बाद आपसे कही दूर से मिलने आ सकता है.आपके लिए वो एक अच्छा अवसर लेकर आ रहा है.आप काफी समय सेकहीं बाहर  बसने की चाह रखते आए है.अब आपकी यह इच्छा पूरी होने की संभावना बन सकती है.आपने किसी नए मकान को खरीदने के प्रयास शुरू कर दिए है.जल्द ही आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे,जो आपके व्यवसाय में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी.इस नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात जल्द ही घनिष्ठता में परिवर्तित हो जायेगी.

सम्बंधित ख़बरें

ऋण ले सकते हैं,माता के साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं 
तनाव और वैचारिक मतभेद बढ़ सकता है, वाहन चलाते समय सावधानी रखें 
उधार वापस मिल सकता है, मौसम में बदलाव से तबीयत खराब हो सकती है 
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, दर्द आपको परेशान कर सकता है 
कठोर निर्णय ले सकते हैं,स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें 
Advertisement

स्वास्थ्य : किसी बड़े स्वास्थ्य समस्या की आशंका से मन पर विचलित हो रहा है.सही चिकित्सीय परामर्श से इस डर को दूर कर सकते है.


आर्थिक स्थिति: अचानक से कुछ धन कमाने के नए स्रोत खुलती नजर आ सकते हैं. सामाजिक सेवा के कार्य में धन से सहायता कर सकते है. 

रिश्ते : व्यावसायिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन को अलग रखने का प्रयास करें. परिजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement