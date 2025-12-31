Meen Tarot Rashifal 1 January 2026: खर्चो पर नियंत्रण करें, आर्थिक स्थिति होगी बेहतर

मीन (Pisces):



Cards: The Chariot



काफी सारी यात्राएं करना पड़ सकती है.इन यात्राओं के दौरान कोई दुर्घटना हो सकती है.थोड़ा सावधान रहें.लंबे समय से किसी व्यवसाय को लेकर विचार कर रहे है.कार्य को लेकर कुछ बड़े लोगों से मिलेंगे.कुछ नए लोगों से बने मित्रतापूर्ण संबंध आगे भविष्य में काम आयेंगे.लोगों के साथ व्यर्थ के विवाद में ना पड़े.



ऐसे लोग जिन्हें कुछ भी समझने का कोई फायदा नही है.उनके साथ बहस न करें.उनसे तो बिलकुल भी बहस ना करें.अचानक से किसी नए संबंध की शुरुआत मन में उत्साह भर देगी.सामने वाले के बारे में जानकारियां प्राप्त करने को लेकर बेचैन हो सकते है.



कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की सूचना मिल सकती है.नए व्यवसाय की शुरू करने की योजना पर कार्य कर सकते है.कार्यों को गति दें.किसी भी कार्य में आ रही रुकावटें मुश्किल कर सकती है.कार्यों का पुनःआकलन करें.ऐसे लोग जो सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करते है.उनसे थोड़ा बचकर रहे.कभी कभी किसी की आलोचना से आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है.रिश्तों में आ रही कड़वाहट दूर करने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य :पैरों के दर्द के कारण चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही है.अच्छे फिजियोथैरेपिस्ट से परामर्श ले सकते है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति अच्छी है.खर्चो पर नियंत्रण कर रहे है.

रिश्ते:पूर्व में किसी रिश्ते में काफी धोखा और विश्वासघात मिला हैं.जिसके चलते नए रिश्ते में बंधने से डर लग सकता है.

---- समाप्त ----