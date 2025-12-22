आज 22 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: आनंद का वातावरण रहेगा, सुखद सरप्राइज दे सकते हैं

मीन - कारोबारियों व वरिष्ठों से सहयोग बना रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक विषयां में दीर्घकालिक योजनाएं बनाएंगे. संबंधों में संवेदनशील रहेंगे. पद प्रभाव बढ़ा रहेगा. विभिन्न्न अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक कार्यां में तेजी बनी रहेगी. व्यवसाय में उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उपलब्धियां बनाए रखेंगे. लाभ संवार पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बल पाएंगे. आर्थिक लाभ पर जोर बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय - उन्नति की राह सहज रहेगी. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. कारोबारी भेंटवार्ता में सजगता दिखाएंगे. वाणिज्यिक हितों को पक्ष बनाए रखेंगे. अवसरों को भुनाने पर जोर होगा. संकोच दूर होगा.

धन संपत्ति- लाभप्रद परिणाम उत्साहित रहेंगे. पेशेवर प्रबंधन बढ़ाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. सभी का साथ सहयोग बना रहेगा. उधार के लेनदेन से बचेंगे. कारोबारी मामलों में उम्मीद से बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुख सौख्यरहेगा. अपनों की खुशियों को बढ़ाएंगे. मित्रगण मददगार रहेंगे. मन के मामलों में शुभता सहजता रहेगी. प्रेम संबंधों को संवारेंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान देंगे. स्वजनों के हितों को साधेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न लक्ष्य साधेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. आपसी सहयोग की भावना रखेंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 7

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. तेजी बनाए रखें.

---- समाप्त ----