आज 21 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: आगे आने का भाव बढ़ेगा, निरंतरता बनाए रहेंगे

मीन - करियर में उछाल आएगा. अधिकारियों व वरिष्ठों के सहयोग से कारोबार में तेजी दिखाएंगे. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. फैसले लेने में सहज रहेंगे. लेनदेन के अवसर बढ़ेंगे. रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. पैतृक विषयों में अनुकूलन बना रहेगा. अनुभव व कौशल का लाभ मिलेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियें से सामंजस्य बढ़ाएंगे. सरकारी कार्योंं में गति आएगी. प्रबंधकीय पक्ष मजबूत होगा.

नौकरी व्यवसाय- पद प्रतिभा का लाभ मिलेगा. प्रबंधन पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. जवाबदेही बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन प्रभावपूर्ण बना रहेगा.



धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन बेहतर रहेगा. बड़ों से सहकार बढ़ेगा. वित्तीय मामलों में सक्रियता आएगीं. धन संग्रह में बेहतर रहेंगे. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान प्राप्त होगा. शासन के लोग सहयोग करेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में बेहतर बने रहेंगे. निजी चर्चाओं में उत्साह बढ़ेगा. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. अपनों के लिए प्रयास करेंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. हर्ष आनंद बढ़े़गा. महत्वपूर्ण संवाद में पहल दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्पर्धा बढ़ाएंगे. आगे आने का भाव बढ़ेगा. निरंतरता बनाए रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 6 और 8

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : भगवान भास्कर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. स्पष्टता व गरिमा बनाए रखें.

