आज 20 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों की आर्थिक गतिविधियां रहेंगी तेज, सूझबूझ भरा जोखिम उठाएंगे

Aaj ka Meen Rashifal 20 December 2025, Pisces Horoscope Today: बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा. उद्योग व्यापार के मामले संवारेंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. बड़ों को साथ बनाए रखने पर जोर होगा.

मीन - शासन और प्रबंधन के मामले पक्ष में रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उम्दा स्थिति बनी रहेगी. घर परिवार के मामलों को बेहतर बनाए रखेंगे. साथियों के प्रति सहकार का भाव बनाए रहेंगे. आर्थिक विषय पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा. उद्योग व्यापार के मामले संवारेंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. बड़ों को साथ बनाए रखने पर जोर होगा. विविध कार्यों में सक्रियता लाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- लाभ में बढ़त बनी रहेगी. करियर कारोबार में बढ़त का प्रतिशत अच्छा रहेगा. कामकाज संवारेंगे. लक्ष्य पाने पर जोर होगा. करियर व्यवसाय में तेजी रहेगीं. सूझबूझ भरा जोखिम उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवार पाएगा.

धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधि तेज रहेंगी. व्यवस्था का लाभ मिलेगा. अवसरों को भुनाएंगे.  प्रतिस्पर्धा का भा बनाए रखेंगे. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. विभिन्न मामले हितकर रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे. धनधान्य बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. चर्चाओं में पहल रखेंगे. करीबियों व परिजनों में तालमेल रहेगा. स्पष्ट व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. घर परिवार में अतिथि घर आ सकते हैं. संबंध मजबूत बनाए रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख रहेगा. प्रिय से भेंट के अवसर बनेंगे. आशंका दूर होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान को संवारेंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. शुभकर सूचनाएं प्राप्त होगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर करेंगे. उत्साह मनोबल व व्यक्तित्व संवरेगा.

शुभ अंक : 1 2 3 और 8

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज का उपाय : बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. संवाद संवारें.

---- समाप्त ----
