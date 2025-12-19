scorecardresearch
 
आज 19 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा, पेशेवर संबंध संवरेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 19 December 2025, Pisces Horoscope Today: धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे.कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे.निसंकोच आगे बढ़ेंगे.स्थितियां बेहतर होंगी.साहस पराक्रम बनाए रखेंगे.

मीन - चहुंओर सफलता के संकेत बने हुए हैं.भाग्य की प्रबलता से लाभ संवार पाएगा.वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे.प्रतिभा के बल पर उचित जगह पाएंगे.इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं.चहुंओर सफलता पाएंगे.आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा.शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.भेंटवार्ता में बेहतर होंगे.धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे.कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे.निसंकोच आगे बढ़ेंगे.स्थितियां बेहतर होंगी.साहस पराक्रम बनाए रखेंगे.लाभ बढ़त पर रहेगा.लंबी दूरी की यात्रा संभव है.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में अपेक्षित तेजी रहेगी.सहकारिता से काम निकालेंगे.पेशेवरों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे.लिखापढ़ी में सहज रहेंगेे.उधार के लेनदेन से बचेंगे.लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा.पेशेवर संबंध संवरेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रदर्शन बेहतर रहेगा.सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे.सभी मामले सहज रहेंगे लाभ में तेजी होगी.आय उम्मीद से अच्छी रहेगी.वाणिज्यिक मामले बनेंगे.कार्यक्षमता बढ़ेगी.अवसरों को भुनाएंगे.

सामंजस्य बढाएंगे, रुटीन प्रस्ताव मिलेंगे

प्रेम मैत्री- करीबियों का समर्थन पाएंगे.प्रेम में सुखकर स्थिति रहेगी.आनंदमय वातावरण रहेगा.उमंग उत्साह से राह बनाएंगे.शुभ संदेश प्राप्त होंगे.सभी प्रसन्न रहेंगे.रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे.प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे.व्यवहार में मिठास बढ़ेगी.परिजनों के साथ सुखद पल बनेंगे.मैत्री संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे.तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे.सहयोग की भावना बढ़ेगी.बड़प्पन बनाए रखेंगे.आत्मविश्वास मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9
शुभ रंग : केले के समान

आज का उपाय : जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीली वस्तुएं दान व प्रयोग करें.व्रत बनाए रखें.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

