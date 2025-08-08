scorecardresearch
 

Feedback

आज 08 अगस्त 2025 का मीन राशिफल (Pisces Horoscope): मीन राशि वाले उन्नति के पथ पर सहज होंगे, ये है आपका लकी कलर

आज 08 अगस्त 2025 का मीन राशिफल (Pisces Horoscope): व्यावसायिक विषयों में रुचि रखेंगे. उन्नति के पथ पर सहज होंगे. हित साधने में सफल होंगे. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
आज का मीन राशिफल
आज का मीन राशिफल

मीन - आर्थिक उन्नति का समय बना हुआ है. औद्योगिक कार्यां को गति देंगे. पेशेवरों के समर्थन से लक्ष्य पूरा करने पर जोर होगा. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. कला प्रदर्शन में संवार आएगा. उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में प्रबंधन से जुड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ सहयोग रहेगा. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता दिखाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन व अनुशासन बढ़ाएं. 

शुभ अंक : 3 6 7 और 8

सम्बंधित ख़बरें

aquarius horoscope
कुंभ राशि वाले उधार के लेनदेन से बचें, जानिए कैसा बीतेगा आपका दिन 
capricorn horoscope
मकर राशि वालों का मनोबल ऊंचा रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा 
sagittarius horoscope
धनु राशि वालों का लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
scorpio horoscope
वृश्चिक वालों का वित्तीय स्तर संवार पर बना रहेगा, ये है आपका लकी अंक 
libra horoscope
तुला राशि वाले स्वयं पर फोकस रखेंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा 

शुभ रंग : वासंती

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. तेजी रखें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement