(morning 5am) Aaj Ka Panchang: पंचांग 31 जुलाई 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 31 जुलाई 2021 , शनिवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - श्रावण

अमांत - आषाढ़

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिन है. सूर्य कर्क राशि में और चन्द्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी

कृष्ण पक्ष अष्टमी [ वृद्धि तिथि ]

- Jul 31 05:40 AM से Aug 01 07:56 AM

कालाष्टमी

नक्षत्र: अश्विनी

आज का दिशाशूल: पूर्व दिशा ।

आज का राहुकाल: 9:17 AM से 10:55 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:01 AM

सूर्यास्त - 7:05 PM

चन्द्रोदय - Aug 01 12:04 AM

चन्द्रास्त - Jul 31 12:24 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:07 PM से 12:59 PM

अमृत काल - 08:39 AM से 10:25 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:24 AM से 05:12 AM

योग

शूल - Jul 30 08:19 PM से Jul 31 09:01 PM

गण्ड - Jul 31 09:02 PM से Aug 01 10:01 PM

गण्डमूल नक्षत्र

Jul 30 02:02 PM से Jul 31 04:38 PM (अश्विनी)