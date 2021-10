Aaj Ka Panchang: पंचांग 2 अक्टूबर 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 02 अक्टूबर 2021, शनिवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - आश्विन

अमांत - भाद्रपद

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि दिन है. सूर्य कन्या राशि में और चन्द्रमा अक्टूबर 03 को 03:35 AM तक कर्क राशि उपरांत सिंह राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

शुक्ल पक्ष एकादशी

इंदिरा एकादशी

नक्षत्र: आश्लेषा

आज का दिशाशूल: पूर्व दिशा

आज का राहुकाल: 9:19 AM – 10:47 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:22 AM

सूर्यास्त - 6:09 PM

चन्द्रोदय - 02 अक्टूबर 2:00 AM

चन्द्रास्त - 02 अक्टूबर 3:44 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:52 AM – 12:39 PM

अमृत काल - 01:56 AM – 03:35 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:46 AM – 05:34 AM

योग

सिद्ध - 01 अक्टूबर 06:38 PM – Oct 02 05:47 PM

साध्य - 02 अक्टूबर 05:47 PM – Oct 03 04:17 PM

गण्डमूल नक्षत्र

1- 02 अक्टूबर 02:58 AM – 03 अक्टूबर 3:35 AM (Ashlesha)

2- 03 अक्टूबर 3:35 AM – 04 अक्टूबर 03:26 AM (Magha)