Aaj Ka Panchang: पंचांग 05 फरवरी 2022, जानें आज बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 5 फरवरी 2022, शनिवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - माघ

अमांत - माघ

आज का पंचांग

माघ शुक्ल पक्ष पंचमी

वरद जयंती

नक्षत्र: उत्तरा भाद्रपद

आज का दिशाशूल: पूर्व दिशा

आज का राहुकाल: 09:151 AM – 11:13 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 7:07 AM

सूर्यास्त - 6:03 PM

चन्द्रोदय - Feb 04 9:54 AM

चन्द्रास्त - Feb 04 9:19 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:13 PM – 12:57 PM

अमृत काल - 08:11 AM – 09:41 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 05:33 AM – 06:21 AM

योग

रवि पुष्य - 04:09 PM से 06:39 AM 06 फरवरी