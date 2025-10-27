Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 27 October 2025: कार्य व्यापार में श्रेष्ठता बनी रहेगी, जानें अपना लकी नंबर

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.
नंबर 3- 27 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 3 के लिए श्रेष्ठ गतिविधियों को बनाए रखेगा. कामकाज में बेहतर प्रदर्शन के अवसर बनेंगे. मनोवांछित स्थितियों से उत्साह बढ़ेगा. शुभता का संचार रहेगा. नवीन शुरूआत होगी. निर्णय पक्ष में बनेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ेगा. अर्थ व्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति की कथनी करनी एक होती है. नियमों के पालन पर जोर देते हैं. आज इन्हें सभी के साथ परस्पर सहयोग बढ़ाए रखना है. विवादों से बचना है. मित्रों का साथ रहेगा. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे.
मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में श्रेष्ठता बनी रहेगी. संग्रह संरक्षण पर बल रहेगा. व्यवसायी एवं पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. प्रयोगधर्मिता बनाए रखेंगे. अनुशासन पर जोर देंगे. सतर्कता समन्वय बढ़ाएंगे. अच्छे सहयोगी बने रहेंगे. कामकाजी गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी. वातावरण संवारेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे.
पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में मिठास बढ़ेगी. सबका स्वागत सत्कार रखेंगे. स्वजनों के संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. प्रियजनों से भेंट होगी. प्रेम संबंध सुखद रहेंगे. निजी चर्चा में स्पष्टता रखेंगे. व्यक्तिगत वार्ताएं पक्ष में बनेंगी. मित्रगण सहयोगी बने रहेंगे.
हेल्थ ऐंड लिविंग- नीति नियम और निजता पर जोर रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. खानपान में रुटीन रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सहजता से आगे बढ़ेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9
फेवरेट कलर- ऑरेंज
एलर्ट्स- संतुलित व्यवहार बढ़ाएं. सहजता रखें. अहंकार त्यागें.