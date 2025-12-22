Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 22 December 2025: बात कहने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, मनोरंजन के अवसर बनेंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 22 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 9 के लिए कामकाज संवारने में मददगार है. पेशेवर गतिविधियों को बल मिलेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. धैर्य और नियम से आगे बढ़ते रहेंगे.यात्रा संभव है. आत्मविश्वास बनाए रखें. रिश्तों पर ध्यान देंगे. अधिकारियों से तालमेल बनाए रहेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. व्यक्तिगत मामले प्रभावी बनेंगे. नीति नियम निरंतरता बढ़ाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति हर स्थिति में संघर्षरत रहने की क्षमता और इच्छाशक्ति रखते हैं. शासन की नीतियों के समर्थक होते हैं. आज इन्हें रुटीन व निरंतरता बनाकर रखना है. अंकुश बढ़़ाएंगे. सहकार समर्पण की भावना बढ़ेगी. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में बेहतर बने रहेंगे. सबसे जु़ड़कर चलेंगे. कारोबार में तैयारी पर ध्यान देंगे. निरंतरता रखेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. सभी से तालमेल संवारेंगे. लाभ पर फोकस बनाए रहेंगे. प्रलोभन में आने से बचें. मितभाषी बने रहेंगे. करने में संकोच बना रहेगा. प्रबंधन के क्षेत्र में सफल होंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में अनुपालन व अनुशासन बढ़ाएंगे. प्रियजनों का सम्मान बनाए रखेंगे. घर परिवार के मामलों में सामंजस्य व धैर्य बढ़ाएंगे. प्रिय प्रसन्न रहेंगे. बात कहने में जल्दबाजी नहीं करेंगे. मनोरंजन के अवसर बनेंगे. जल्द भरोसे में आने से बचें. बहकावे में नहीं आएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- भावनात्मकता बढ़ेगी. अनुभव का लाभ मिलेगा. कर्मठता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. नियमों पर जोर रखेंगे. खानपान व रहन सहन संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- चिली रेड

एलर्ट्स- संवेदनशीलता बढ़ाएं. उधारी व उतावली से बचें. विनम्र बनें.

