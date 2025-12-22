Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 22 December 2025: आर्थिक वाणिज्यिक में विश्वास बनाए रखेंगे, सक्रियता सहजता रहेगी

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

और पढ़ें

नंबर 8- 22 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभकारी है. विभिन्न कार्यों में भागीदारी बढ़ाएंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. परिवार में समय देंगे. धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. आिर्र्थक विषयों में लापरवाही से बचेंगे. कामकाज में सक्रियता बनाए रहेंगे. निजी जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. पेशेवर मामलों में सजग रहेंगे. शनि के अंक 8 का व्यक्ति अन्य के लाभ को स्वहित से उूपर रखते हैं. शांति से अपना कार्य करते हैं. आज इन्हें संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना है. पेशेवर लाभ सहज रहेगा. मित्रों मनोबल बढ़ाएंगे. सूझ समझ को बल मिलेगा.

मनी मुद्रा- जरूरी विषयों में सहजता से गति लेंगे. प्राथमिक सूची के अनुसार कार्य करेंगे. कार्ययोजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. सेवाक्षेत्र में सफल होंगे. आर्थिक वाणिज्यिक में विश्वास बनाए रखेंगे. सक्रियता सहजता रहेगी. कार्य व्यापार में नियम बनाए रखेंगे. अपेक्षानुसार प्रदर्शन बना रहेगा. सभी को प्रभावित करेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के मामले हितकर रहेंगे. लोगों को जोड़ने की कोशिश रहेगी. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. स्नेह को बल मिलेगा. संबंधों में सहज रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. मित्रों के साथ पाएंगे. दिखावे व लापरवाही से बचेंगे. संकोच बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- मेलजोल बढ़ाएंगे. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. व्यवहार और व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. अनुभव पर भरोसा बना रहेगा. स्वास्थ सुधार पर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- वाटर ब्लू

एलर्ट्स- सीख सलाह पर ध्यान दें. समयसीमा का पालन करें. अनुशासन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----