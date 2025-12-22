Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 22 December 2025: संपर्क सामंजस्य बढ़ाएंगे, संपर्क का लाभ उठाएंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 22 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 7 के लिए आज का दिन किस्मत के ताले को खोलने में मददगार है. महत्वपूर्ण प्रयास बल पाएंगे. कामकाज में जिम्मेदार बने रहेंगे. नियमितता बनी रहेगी. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. व्यापार में प्रभाव बनाए रखेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. रिश्तों को संवारेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति व्यवस्था के समर्थक होते हैं. नियमों के पालन पर भरोसा बनाए रखते हैं. आज इन्हें लोभ में नहीं आना है. दिखावे में आने से बचें. धूर्ता से सावधान रहें. आदर भाव बनाए रखें. अपनों संग सुखद वक्त बिताएंगे. जीत का प्रतिशत बल पाएगा.

मनी मुद्रा- उच्च प्रयासों से सभी को प्रभावित करेंगे. पेशेवरों से भेंट होगी. मेलजोल के बढ़ाने के अवसर बनेंगे. करियर व्यापार में सहज रहेगे. संपर्क सामंजस्य बढ़ाएंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. अनुभवियों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. बड़ों का मान सम्मान रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. भेंटवार्ताओं में प्रभावी रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मित्रों संग स्मरणीय पल बिताएंगे. रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. परस्पर विश्वास को मजबूत बनाएंगे. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों का आज्ञापालन रखेंगे. परस्पर खुशी बढ़ाएंगे. सुख सौख्य व सहजता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान पर फोकस रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. संतुलन मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मूनलाइट

एलर्ट्स- ठग से दूर रहें. संकल्प रखें. सहनशील बनें.

