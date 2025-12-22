scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 22 December 2025: परिजनों के संग मनोरंजन पर जाएंगे, बड़प्पन दिखाएंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 22 December 2025: करीबी प्रसन्न व प्रभावी रहेंगे. परिजनों के संग मनोरंजन पर जाएंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. विश्वास में वृद्धि होगी. सुखद सूचना मिलेगी. श्रेष्ठ जनों का सत्कार करेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे.

Advertisement
X
six horoscope
six horoscope

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 22 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 6 के लिए सकारात्मकता को बल देने वाला है. विभिन्न विषयों में उत्साह दिखाएंगे. भव्यता से जीवन जीएंगे. आपसी सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न विषयों में हलचल बढ़ी रहेगी. कार्यक्षेत्र में सहजता रहेगी. शुभता सामंजस्य बनाए रखेंगे. पेशेवर कार्या में सकारात्मक रहेंगे. अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. करियर व्यापार में विविध मामले संवरेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति रणनीति बनाने और कूटनीतिक व्यवहार करने में आगे होते हैं. व्यक्तिगत स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं. आज इन्हें मनोबल से काम लेना है. समता संतुलन बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. पद प्रभाव बनाए रहेंगे. सहकारिता से आगे ब़ढ़ेंगे. आर्थिक अवसरों पर जोर बना रहेगा. पेशेवर जनसंपर्क बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. योजनानुरूप कार्यगति रखेंगे. धैर्य से आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में न आएं. सभी क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन रहेगा. इच्छित सफलता संभव है.

सम्बंधित ख़बरें

वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे, सकारात्मक परिणाम पाएंगे
कार्यक्षेत्र में अनुभव का फायदा उठाएंगे, प्रदर्शन संवार पर रहेगा
करियर कारोबार में सफल होंगे, कामकाजी उत्साहित रहेंगे
अपनों का सम्मान रखेंगे, अतिथियों का आदर करेंगे
निजी मामलों में सुधार आएगा, भेंटवार्ता में सफलता पाएंगे
Advertisement

पर्सनल लाइफ-  मन की बात कहने में उत्साह दिखाएंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. समता सामंजस्यता रखेंगे. करीबी प्रसन्न व प्रभावी रहेंगे. परिजनों के संग मनोरंजन पर जाएंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. विश्वास में वृद्धि होगी. सुखद सूचना मिलेगी. श्रेष्ठ जनों का सत्कार करेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी का साथ पाएंगे. कामकाजी अवसर बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आज्ञा अनुपालन रखेंगे. वार्ता मनोबल संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- तैयारी व सूझबूझ से कदम बढ़ाएं. चर्चा में सहज रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement