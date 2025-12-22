scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 22 December 2025: वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे, सकारात्मक परिणाम पाएंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 22 December 2025: करियर कारोबार में सामंजस्यता बढ़ेग. सुविधाओं में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा स्तरीय रहेगी. वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. सकारात्मक परिणाम पाएंगे.

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 22 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 5 के लिए शुभदायी है. लाभ प्रतिशत संवार पर बना रहेगा. साझा प्रयासों को गति देंगे. योजनाएं उचित दिशा में बढ़ेंगी. संबंधों में सहजता व समन्वय बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम बल पाएगा. पद प्रतिष्ठा पर जोर होगा. कामकाजी मामले पक्ष में बनेंगे. नकारात्मक चर्चाओं से दूर रहेंगे. उत्साह से आगे बढ़ते रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति में कॉमनसेंस अच्छा होता है. व्यवहारिक चर्चाओं में आगे रहते हैं. आज इन्हें कार्यव्यवस्था पर ध्यान देना है. कामकाज में रुचि बनाए रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. आदर्श भावना को बल मिलेगा. विविधतापूर्ण प्रयास बनाए रखेंगे. संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर बेहतर बने रहेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. करियर कारोबार में सामंजस्यता बढ़ेग. सुविधाओं में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा स्तरीय रहेगी. वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. सकारात्मक परिणाम पाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएं. महत्वपूर्ण यात्रा बनी रह सकती है. अवरोध कम होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कार्यक्षेत्र में अनुभव का फायदा उठाएंगे, प्रदर्शन संवार पर रहेगा
करियर कारोबार में सफल होंगे, कामकाजी उत्साहित रहेंगे
अपनों का सम्मान रखेंगे, अतिथियों का आदर करेंगे
निजी मामलों में सुधार आएगा, भेंटवार्ता में सफलता पाएंगे
आर्थिक गतिविधी तेज रखेंगे, विभिन्न योजनाएं गति लेंगी
Advertisement

पर्सनल लाइफ- स्वजनों के साथ सुख से रहेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. स्नेह आदरभाव से बात रखेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. रिश्तेदारों से भेंट होगी. सूचनाओं पर ध्यान देंगे. करीबियों का साथ विश्वास पाएंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में हर्ष आनंद रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- योजनाओं में भागीदारी बढ़ाएंगे. अनुकूलन बना रहेगा. खानपान उम्दा होगा. भौतिकता पर जोर रहेगा. वैचारिक स्तर पर मजबूत रहेंगे. जीवनस्तर संवरेगा. जोखिम उठाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर-  1 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर- एक्वा ब्लू

एलर्ट्स-  स्पष्ट नजरिया बनाए रहें. प्रलोभन में न आएं. श्रमशीलता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement