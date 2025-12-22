Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 22 December 2025: कार्यक्षेत्र में अनुभव का फायदा उठाएंगे, प्रदर्शन संवार पर रहेगा

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 22 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 4 के लिए आज का दिन शुभ संकेतों को बढ़ाने वाला है. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे. घर परिवार में खुशियां का आगमन होगा. सभी से मेलजोल के प्रयास बनाए रहेंगे. व्यवस्थागत कार्यों पर ध्यान देंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे. भावनात्मक विषयों में सकारात्मक निर्णय लेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति कमतर समझे जाने वाले कार्या को इतने प्रभाव से करते हैं कि लोग इनके प्रशंसक बन जाते हैं. आज इन्हें सक्रियता बढ़ाना है. शुभ संयोग बने रहेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियां पक्ष में रहेंगी.

मनी मुद्रा- हितलाभ अपेछित बना रहेगा. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. चहुंओर सफलता पाएंगे. सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास बढ़ाएंगे. कामकाज बढत पर बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुभव का फायदा उठाएंगे. प्रदर्शन संवार पर रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. करीबियों से तालमेल रखेंगे. प्रियजनों से तर्क बहस से बचेंगे. पारिवारिक मामलों में सरलता बढ़ाएंगे. अपनों का समर्थन पाएंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. उचित निर्णय लेंगे. सजगता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सहयोग की भावना रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अहंकार में नहीं आएं. उत्साह बनाए रखेंगे. वातावरण सुखद रहेगा. संसाधनों पर ध्यान देंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. वचन निभाएंगे. स्वास्थ्य सहज रहेगा .

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद

एलर्ट्स- दबाव में न आएं. पूर्वाग्रह से बचें. विनम्र बने रहें.

