Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 22 December 2025: करियर कारोबार में सफल होंगे, कामकाजी उत्साहित रहेंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 22 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 3 के लिए आज का दिन कारोबार को बढ़ाने वाला है. अन्य मामलों में शुभता का प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. करियर व्यवसाय में हितलाभ संवारने पर जोर देंगे. आर्थिक मोर्चे पर अनुकूलता रहेगी. लक्ष्य की प्राप्ति होगी. सुविधाओं में वृद्धि होगी. परस्पर विश्वास बढ़ाएंगे. उचित प्रस्ताव पाएंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. सहकर्मियों का साथ रहेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति व्रत पालन में अव्वल होते है. इच्छाशक्ति मजबूत होती है. नीति नियमों का पालन करते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम बनाए रखना है. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रबंधन बना रहेगा.

मनी मुद्रा- लाभ और संवार का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. योजनाओं के संचालन पर जोर बनाए रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक अवरोध दूर होंगे. करियर कारोबार में सफल होंगे. कामकाजी उत्साहित रहेंगे. प्रयासों में प्रभाव बढ़ाएंगे. पेशेवर फोकस बनाए रखेंगे. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में सरलता रखेंगे. रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. प्रियजनां से भेंट होगी. मन प्रसन्न बना रहेगा. जरूरी बात कहेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. गंभीरता बनी रहेगी. पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. मित्र मददगार बरे रहेंगे. संकोच बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- विनम्रता का भाव रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अनुशासन बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना रहेगी. रहन सहन संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- भगवा

एलर्ट्स- बहकावे में न आएं. बड़प्पन बढ़ाएं. सजगता बनाए रहें.

