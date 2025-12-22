Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 22 December 2025: अपनों का सम्मान रखेंगे, अतिथियों का आदर करेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 22 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 2 के लिए आज का दिन सुख सौख्य और उन्नति को बढ़ावा देने वाला है. करियर व्यापार में पहल बनाए रखेंगे. सभी का साथ और समर्थन बना रहेगा. बड़प्पन की सोच बनी रहेगी. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. सहज संकोच दूर होगा. विनम्रता व सद्भावना बनी रहेगी. परिजनों से बनाकर चलेंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. सरप्राइज संभव है. लाभ संवार पर रहेगा. करियर व्यापार में वृद्धि होगी. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति अपनों की खुशी में शामिल होने में सबसे आगे होते हैं. आज इन्हें व्रत संकल्प बनाए रखना है. व्यवस्था को बल दें. सक्रियता व सबका ख्याल रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में हितलाभ संवार पर बना रहेगा. कार्य व्यवसाय को संवारेंगे. उद्योग उत्पादन में वृद्धि बनी रहेगी. अनुकूलता बनाए रहेंगे. आकस्मिक अवसर भुनाएंगे. विभिन्न मामलों में असर बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सुधार होगा. आर्थिक मामलों में उम्मीद के अनुरूप रहेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- आपसी स्नेह संवाद बनाए रखेंगे. बड़ों से भेंट होगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. संपर्क संवाद में बेहतर रहेगा. प्रेम व विश्वास बनाए रखेंगे. अपनों का सम्मान रखेंगे. अतिथियों का आदर करेंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. सहयोग समर्थन की सोच रहेगी. संकोच दूर होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य और मनोबल बेहतर रहेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. स्पष्टता बनाए रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर- अनारदाने के समान

एलर्ट्स- रुटीन रखें. व्यवस्था संवारें. आत्मनियंत्रण रखें.

