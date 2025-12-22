Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 22 December 2025: निजी मामलों में सुधार आएगा, भेंटवार्ता में सफलता पाएंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 22 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 1 के लिए इच्छित परिणाम को बनाए रखने में सहयोगी है. करियर कारोबार में बेहतर स्थिति रहेगी. निजी जीवन में विनम्रता और सामंजस्य बनाए रखेंगे. विभिन्न लक्ष्यों को साधेंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. परिजन मददगार होंगे. जरूरी चर्चा संवाद आगे बढ़ा पाएंगे. साहस पराक्रम से आगे बढ़ते रहेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति लोगों का समर्थन जुटाए रखने में आगे होते हैं. प्रशंसकों से घिरे रहते है. आज इन्हें तेजी बढ़ाना है. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. टीम भावना से आगे बढ़ेंगे. सहकारिता पर जोर रखेंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में बड़ी सोच रखेंगे. वित्तीय लेनदेन में रुचि दिखाएंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. हितलाभ संवार पर रखेंगे. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण होगा. कामकाज में शुभता सहजता रहेगी. लाभ एवं विस्तार पर जोर बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. अपनों पर नियंत्रण रहेगा. मित्र सहयोगी रहेंगे. अपनों संग समय बिताएंगे. प्रेम संबंध बेहतर रहेंगे. निजी मामलों में सुधार आएगा. भेंटवार्ता में सफलता पाएंगे. फोकस रहेगा. प्रियजनों से भेंट होगी. बड़ों का सम्मान रखेंगे. भावनात्मक रुप से प्रभावी रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहार संवार पाएगा. शैली आकर्षक रहेगी. संबंधों में सहजता रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. करीबी प्रसन्न होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 7 8 9

फेवरेट कलर- रेड रोज

एलर्ट्स- कमतरों से दूरी रखें. गलतियां क्षमा करें. सीख सलाह बढ़ाएं.

