Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 21 December 2025: आर्थिक गतिविधी तेज रखेंगे, विभिन्न योजनाएं गति लेंगी

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 21 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 9 के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण सफलताओं को पाने में सहयोगी है. वाणिज्यिक कार्यों में तेजी रहेगी. स्वजनों की बात ध्यान से सुनेंगे. अन्य पर जल्द भरोसा नहीं करेंगे. कार्य विस्तार पर जोर बनाए रखेंगे. हितलाभ की स्थिति बनी रहेगी. वाणिज्यिक कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति पराक्रम बनाए रखते हैं. अनुशासित व नियमितता बनाए रखने वाले होते हैं. आज इन्हें सक्रियता से काम लेना है. प्रतिभा प्रदर्शन में संवार बनाए रखना है. संपर्क संवाद पर जोर रखेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व प्रभाव रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में लाभ प्रतिशत उछाल पर रहेगा. पेशेवरों से तालमेल अच्छा रहेगा. अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि रखेंगे. कामकाज में बेहतर रहेंगे. सभी का समर्थन पाएंगे. प्रतिष्ठा प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रशासनिक विषयों में असरदार रहेंगे. आर्थिक गतिविधी तेज रखेंगे. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से खुशियां बांटेंगे. स्वजनों संग सुखद पल बिताएंगे. संबंधों में सुधार रहेगा. संकोच दूर होगा. जरूरी बात साझा करेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. परिवार में आनंद रहेगा. खुशियां बढ़ाएंगे. विश्वास जीतेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़ों की बात गंभीरता से सुनेंगे. खानपान आकर्षक होगा. सुख सौख्य रहेगा. अतिथि का सत्कार करेंगे. स्वास्थ्य पर जोर देंगे. समस्याएं हल होंगी.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- चमकीला लाल

एलर्ट्स- व्यवस्था संवारें. स्पष्टता रखें. जोखिम न उठाएं.

