Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 21 December 2025: आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे, जिम्मेदारी से बात कहेंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 21 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 8 के लिए शुभकर है. कारोबारी लक्ष्य हासिल करेंगे. कार्य व्यापार पर फोकस बनाए रखेंगे. पेशेवर विषयों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवार पर रहेंगे. कामकाज में उत्साह मनोबल बढ़ाए रहेंगे. आर्थिक मामलों में सजगता बढ़ाएंगे. सामंजस्यता बनाए रहेंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. विविध गतिविधियों में रुटीन रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति में आम शिष्टाचार कम होता है. मन की बात को कहने में संकोच नहीं दिखाते हैं. आज इन्हें निरंतरता बनाए रखना है. संबंधों पर बल देना है. कामकाजी विषय संवार पाएंगे. व्यर्थ की आशंकाएं छोड़ें. सबको जोड़कर आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में सभी सहयोगी होंगे. आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. जिम्मेदारी से बात कहेंगे. विभिन्न विषयों में भ्रम से बचेंगे. कार्यक्षेत्र में प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे. अपेक्षित प्रदर्शन बना रहेगा. उम्मीद के अनुरूप सफलता प्राप्त होगी. लोग सहयोगी बने रहेंगे. कारोबार सामान्य से अच्छा रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से जरूरी बात कह पाएंगे. भावनात्मक संवाद बढ़ाएंगे. मन के मामले सुखकर बनेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. सहजता समता बनाए रहेंगे. रिश्तों संबंधों में सजगता बढ़ाएंगे. वार्ता पर जोर देंगे. मित्रता सुधार पाएगी. प्रियजन से भेंट संभव है. स्वजनों का साथ बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यव्यवस्था पर ध्यान देंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर जोर बढ़ाएंगे. सुख सौख्य रहेगा. व्यवहार प्रभावी रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 5 8 9

फेवरेट कलर्स- बैंगनी

एलर्ट्स- व्यवहार मधुर रखें. सतर्कता से आगे बढ़ें. नवीन विषयों धैर्य दिखाएं.

