Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 21 December 2025: आर्थिक मामलों में तेजी दिखाएंगे, कामकाज में संवार शुभता रहेगी

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 21 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 7 के लिए आज का दिन हितप्रद है. कामकाजी प्रयास अपेक्षा से अच्छे बने रहेंगे. विविध मामलों में तेजी रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास संवार पर बने रहेंगे. आपसी सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. संबंधों को बल मिलेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति की विषयगत समझ बेहतर होती है. कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ प्रयासों को बनाए रखते हैं. शासन सत्ता के विचारों से अक्सर सहमति रखते हैं. आज इन्हें पेशेवरता पर जोर रखना है. संपर्क संवाद को बल मिलेगा. कार्यगति बेहतर रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा.

मनी मुद्रा- कार्य व्यवसाय मे प्रभावशाली प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ाएंगे. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. चहुंओर अपेक्षित जगह बनाएंगे. आर्थिक मामलों में तेजी दिखाएंगे. सभी प्रभावित होंगे. कामकाज में संवार शुभता रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. महत्वपूर्ण विषय पक्ष में रहेंगे. विविध प्रयासों को बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- परिवार के लोगों और संबंधियों का भरोसा बना रहेगा. व्यवहार प्रभावी रहेगा. निजी मामले अनुकूल रहेंगे. चर्चा संवाद में रुचि लेंगे. संबंधों में फोकस रखेंगे. परस्पर भरोसा बना रहेगा. पारिवारिक स्थितियां बल पाएंगी. भावनात्मक पक्ष में संतुलन रखेंगे. रिश्तेदारों की सुनेंगे. व्यवहार नियंत्रित रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- स्मार्ट कार्यशैली बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. रचनात्मक प्रयास बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर्स- मूनलाइट

एलर्ट्स- तनाव में न आएं. दिनचर्या नियमित रखें. व्यर्थ चर्चा से बचें.

