Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 21 December 2025: आर्थिक वाणिज्यिक सफलता बनी रहेगी, नवीन कार्यों की रूपरेखा बनाएंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 21 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 5 के लिए हर कार्य को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने में सहयोगी है. आर्थिक मामलों में शुभता सहजता बनाए रखेंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कार्यव्यवस्था संवारने पर जोर देंगे. प्रभावी निर्णय ले पाएंगे. हितलाभ बढ़ाने में आगे रहेंगे. कार्यक्षेत्र में हितकर स्थिति रहेगी. चहुंओर उल्लेखनीय प्रयास बनेंगे. व्यक्तिगत मामले सधेंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति चुनौतियों को अवसर में बदलने की समझ रखते हैं. साहसी और तेज होते हैं. आज इन्हें समन्वय बनाए रखना है. पद प्रतिष्ठा संवार पाएंगे. कामकाज में सक्रियता दिखाएंगे. आधुनिक सोच बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण लोंगों का साथ समर्थन प्राप्त होगा. अधिकारियों से भेंट मुलाकात होगी. लाभ एवं विस्तार के प्रयास बनेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक सफलता बनी रहेगी. नवीन कार्यों की रूपरेखा बनाएंगे. स्मार्टनेस बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियां निभाने में आगे रहेंगे. पेशेवर कार्य में गति पाएंगे. विविध मामले पक्ष में रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के विषय संवार पर बने रहेंगे. रिश्तों को साधेंगे. संबंध संवारने का प्रयास रहेगा. मेलजोल बढाने में रुचि लेंगे. परिवार में सुख रहेगा. प्रेम स्नेह के क्षण निर्मित होंगे. संवाद में सहजता रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश बढ़ाएंगे. जरूरी बातों को आगे बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यव्यवस्था संवार पर रहेगी. विभिन्न मामलों से जुड़े रहेंगे. सुख सामंजस्य रखेंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी. खानपान अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर्स- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- प्रबंधन पर जोर बढ़ाएं. बड़बोलेपन से बचें. निरंतरता रखें.

