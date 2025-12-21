Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 21 December 2025: आर्थिक गतिविधियां में तेजी आएगी, प्रभावी लोगों से भेंट होगी

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.
नंबर 4- 21 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 4 के लिए आज का दिन कारोबारी लाभ को बढ़ाए रखेगा. अन्य मामलो में सहजता से काम लेंगे. कार्यगति संतुलित रखेंगे. लंबित कार्यों को संवारेंगे. अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. करियर कारोबार में निरंतरता रखेंगे. व्यवहारिकता व पेशेवरता बढ़ाएंगे. अनजान लोगों से दूरी रखेंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की तेजी सबको आकर्षित करती है. तात्कालिक मामलों में बेहतर निर्णय लेते हैं. आकस्मिक बदलावों में भी सहज रहते हैं. आज इन्हें नीति नियम पर जोर बनाए रखना है. रुटीन संवारेंगे. प्रयास बेहतर रखेंगे. कारोबार में अनुकूलता रहेगी.
मनी मुद्रा- व्यवसायिक पक्ष मजबूत रहेगा. आर्थिक गतिविधियां में तेजी आएगी. प्रभावी लोगों से भेंट होगी. लोकप्रियता और साख बढ़त पर रहेगी. कार्यविस्तार का जोर देंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. अधिकारियों की बात ध्यान से सुनेंगे. चहुंओर अपेक्षित परिणाम बनेंगे. लाभ बढ़ेगा. उद्योग कार्यों को गति देंगे.
पर्सनल लाइफ- रिश्तों मं उत्साह बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. प्रेम संबंधों को संवारेंगे. भेंटवार्ता स्मरणीय रहेगी. घर में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. स्वजनां संग भ्रमण पर जाएंगे. प्रियजन से भेंट होगी. संबंधों को बेहतर बनाएंगे. संवाद में सुधार आएगा. सरप्राइज मिल सकती है. अतिथि का सत्कार करेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- नियमों का पालन बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व पर जोर रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे.
फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7
फेवरेट कलर्स- गोमेद समान
एलर्ट्स- तैयारी रखें. सहकारिता बढ़ाएं. व्यक्तित्व संवार पर बल दें.