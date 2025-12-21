Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 21 December 2025: धनधान्य में वृद्धि होगी, बजट बनाकर चलेंंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 21 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 3 के लिए श्रेष्ठता का परिचायक है. करियर व्यापार बेहतर बनाए रखेंगे. सभी की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. पेशेवर सफलता से उत्साहित रहेंगे. वित्तीय हितलाभ को बढ़ावा मिलेगा. रिश्तों व पारिवारिक संबंधों में मिठास बढ़ेगी. प्रेम स्नेह के मामलों में अनुकूलता बनाए रहेंगे. तेज गति से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक विषयों में सहजता रहेगी. महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति श्रेष्ठ सलाहकार होते हैं. अनुशासित जीवन जीते हैं. साहसी पराक्रमी होते हैं. आज इन्हें तेजी लाना है. साझा भावना से कार्य करें. आदर सम्मान बनाए रखें. पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण अवसरों को भुनाएंगे. कारोबारी चर्चाओं से जुड़ेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. करियर व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. संपत्ति के मामले संवरेंगे. बजट बनाकर चलेंंगे. संपर्क संवाद प्रभावी रहेगा. उधार के लेनदेन से बचेंगे. आर्थिक नीतियों ध्यान देंगे.

पर्सनल लाइफ- अतिथियों का आदर और सत्कार बनाए रखेंगे. अपनों से वाद विवाद टालेंगे. भावनात्मकता पर जोर होगा. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. करीबियों से मेलजोल बढ़़ाएंगे. प्रेम में अनुकूलन रहेगा. रिश्ते संवार पर बने रहेंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहें. संबंधों में सुधार होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन बनाए रखेंगे. भरोसा जीतेंगे.शैली सहज रहेगी. परिजन सहयोग बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- गेरुआ

एलर्ट्स- जिद व अहंकार त्यागें. दबाव में न आएं. सहज रहें. नियंत्रण बढ़ाएं.

