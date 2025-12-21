Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 21 December 2025: घर में खुशियों का संचार बना रहेगा, परिवार के लोगों में सामंजस्यता बढ़ेगी

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 21 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 2 के लिए घर में हर्ष आनंद बनाए रखने वाला है. निजी उपलब्धियों को संवारेंगे. रिश्तों में सुधार बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलने की सोच रखेंगे. परिजनों से बेहतर तालमेल बनाए रखेंगे. आर्थिक मामलों में सहज बने रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सूझबूझ दिखाएंगे. अपनों से मेल मुलाकात के मौके बनेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति का स्वभाव सबके साथ घुलने मिलने वाला होता है. करीबियों में भरोसा बनाए रखते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. वातावरण में सहजता बनी रहेगी. रिश्तों में मिठास बढ़ाएंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा. पेशेवर गतिविधियों में सूझबूझ दिखाएंगे. सभी क्षेत्रो में संतुलन रहेगा. वाणिज्य व्यापार में रुटीन बनाए रहेंगे. अतार्किक व भ्रमपूर्ण सौदो समझौतों से बचेंगे. तालमेल बढ़ाने पर ध्यान देंगे. प्रबंधन प्रभावी बना रहेगा. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. निरंतरता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर में खुशियों का संचार बना रहेगा. परिवार के लोगों में सामंजस्यता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. मित्रों और बंधुजनों के साथ सुख सौख्य साझा करेंगे. प्रियजनों के संग स्मरणीय पल बिताएंगे. छोटों के लिए विनम्र रहेंगे. परस्पर सहयोग रहेगा. सम्मान का भाव बढ़ेगा. रिश्तों को बल मिलेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. निजी विषयों में गोपनीयता रखेंगे. करीबी भरोसेमंद रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 7 9

फेवरेट कलर्स- लाइट पिंक

एलर्ट्स- अतिभावुकता व नकारात्मकता से बचें. धूर्तां से दूरी बनाए रखें.

