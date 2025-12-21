Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 21 December 2025: लेन-देन में स्पष्टता बनाए रहेंगे, विनय विवेक से काम लेंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

और पढ़ें

नंबर 1- 21 दिसंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 1 के लिए शुभ संकेतों को बढ़ाने वाला है. पारिवारिक माहौल में सुधार बना रहेगा. सीख सलाह से स्वयं को आगे बढ़ाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. पेशेवर विषयों में तैयारी दिखाएंगे. समकक्षों का सहयोग बना रहेगा. व्यक्तिगत रुटीन संवारेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं. सबसे शालीनता और सद्भाव बनाए रखते हैं. योजनाएं बनाने और बढ़ाने में में होते हैं. आज इन्हें सबका समर्थन प्राप्त होगा. आपसी सहयोग की भावना बढ़ेगी. घर में सहजता और समन्वय बने रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन बनाए रखेंगे. सुखद परिणाम बनेंगे. निर्णय लेने सहज रहेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में धैर्य बनाए रखें. बड़ों से तालमेल बढ़ाएं. कामकाज में औसत स्थिति रहेगी. नीति नियमों को अपनाएंगे. आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम एवं समय प्रबंधन पर जोर रखेंगे. कामकाजी प्रयासों को गति देंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मित्रों का समर्थन प्राप्त होगा. परिवार के लोग सहयोग बढ़ाएंगे. मन में प्रेम और विश्वास बना रहेगा. रिश्तों में मधुरता व धैर्य दिखाएंगे. अपनों की खुशी बढ़ाने की कोशिश रहेगी. महत्वपूर्ण स्वजनों से भेंट संभव है. भावनात्मकता बढ़ेगी. निजी जीवन सुखद रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- जरूरी संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश होगी. प्रभावी व्यवहार बनाए रखेंगे. खानपान उम्दा रहेगा. अतिथियों का आदर बनाएरखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 9

फेवरेट कलर्स- डीप पिंक

एलर्ट्स- व्यर्थ चर्चा से बचें. दिखावे व आवेश में न आएं. बड़ों का सानिध्य रखें.

---- समाप्त ----