Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 20 December 2025: स्मार्टनेस बढाएं, वादा करने से बचेंगे

नंबर 9

20 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सामान्य फलकर है. व्यक्तिगत संबंधों में धैर्य बनाए रखेंगे. कामकाज में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. निजी विषयों में सहज प्रयास बनाए रखेंगे. भ्रम व भटकाव से बचेंगे. पेशेवरों में विश्वास बढ़ाएंगे. बड़ों का साथ पाएंगे. सफलता प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति मेलेजोल में सहज होते हैं. हिम्मत से काम लेते हैं. त्याग बलिदान में आगे रहते हैं. आज इन्हें समता सामंजस्य बनाए रखना है. यात्रा संभव है. व्यक्तिगत विषय पक्ष में रहेंगे. संतुलित व्यवहार बनाए रहेंगे. स्मार्टनेस बढाएं. वादा करने से बचेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सामान्य स्थिति रहेगी. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक कार्योंं में सहजता बढ़ाएंगे. लाभ नियमित बनाए रखेंगे. लाभ व विस्तार के मौके भुनाएंगे. सूझबूझ व सामर्थ्य बढ़ेगी. जिम्मेदारी बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मित्र सहयोगी होंगे. बजट बनाकर चलेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के लोगों व करीबियों का साथ बेहतर संबंध बनाए रखेंगे. तर्क बहस से बचेगे. प्रेम में सरलता बनी रहेगी. व्यक्तिगत विषय पक्ष में बनेंगे. व्यक्ति विशेष से लगाव अनुभव होगा. करीबी सहयोग बनाए रखेंगे. रिश्तों में मान सम्मान रखेंगें. सहजता शुभत बनी रहेगी. परस्पर विश्वास बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सेहत सामान्य रहेगी. निजी मामलों में संवेदनशील रहेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9

फेवरेट कलर- गेंहुंआ

एलर्ट्स- व्यर्थ बातों से बचें. अनुशासन बढ़ाएं. स्वयं पर ध्यान दें. फोकस रखें.

