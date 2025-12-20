scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 20 December 2025: भेंटवार्ता का हित में रहेगी, साझेदारी मजबूत होगी

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 20 December 2025: सहजता व सूझबूझ से बेहतर राह बनाने में सफल होते हैं. आज इन्हें करियर व्यापार में सफलता के प्रयास बढ़ाना है. आर्थिक सहजता बढ़ेगी.

नंबर 8

20 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 8 के लिए श्रेष्ठता का संरक्षक है. महत्व के कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. चहुंओर वांछित फल परिणाम पाएंगे. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यवस्था में भरोसा रहेगा. मित्रों का समर्थन मिलेगा. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. निजी जीवन में प्रभावशाली बने रहेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति जीवन की कड़वी सच्चाई से गहरे अनुभव प्राप्त करते हैं. सहजता व सूझबूझ से बेहतर राह बनाने में सफल होते हैं. आज इन्हें करियर व्यापार में सफलता के प्रयास बढ़ाना है. आर्थिक सहजता बढ़ेगी. विभिन्न मामलों में नीति नियम अपनाएंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सक्रियता बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा पर जोर रहेगा. आर्थिक मामलों में सरलता सहजता से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर सक्रियता बनाए रखेंगे. प्रबंधन व्यवस्था संवारेंगे. योजनाओं पर ध्यान देंगे. कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे.

पर्सनल लाइफ- संबंधों में शुभता बढ़ेगी. मित्र सहायक होंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. रिश्तों में सफलता मिलेगी. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. मन की बात अपनों से कह पाएंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा. मेलजोल बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता का हित में रहेगी. साझेदारी मजबूत होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- हर्ष आनंद बनाए रहेंगे. आपसी भरोसा बढ़ाएंगे. नियम पालन रखेंगे. व्यक्तिगत मामले सुधार लेंगे. उत्साह मनोबल बना रहेगा. स्वास्थ्य को बल मिलेगा.

फेवरेट नंबर- 2 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- जामुनी

एलर्ट्स- विनम्रता बढ़ाएं. विवेक से काम लें. वचन पालन रखें.

