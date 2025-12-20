Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 20 December 2025: लक्ष्य साधेंगे, पेशेवर तेजी से काम लेंगे

नंबर 7

20 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 7 के लिए उच्चाकांक्षाओं को बनाए रखने वाला है. विविध कार्योंं को गति देंगे. योजनाएं मजबूती से आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. सबका सहयोग प्राप्त होगा. हितलाभ का अपेक्षा से अच्छा रहेगा. घर परिवार में अनुकूलता बढ़ेगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे. निजी संबंधों में मिठास रहेगी. केतु के अंक 7 के व्यक्ति किताबी ज्ञान पर अधिक भरोसा करते हैं. आध्यात्मिक खोज में अक्सर भटकाव पाते हैं. इन्हें आज निर्णय लेने तेजी बनाए रखना है. कार्योंं में सहजता रखेंगे. निरंतरता बढ़ेगी. अनुशासन और अनुपालन संवरेगा.

मनी मुद्रा- कामकाज में पहल की कोशिश रहेगी. कार्यों में सतर्कता बरतेंगे. विविध प्रयासों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यापार में बहस से बचेंगे. नवीन गतिविधि बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनेंगे. लक्ष्य साधेंगे. पेशेवर तेजी से काम लेंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में दबाव में आने से बचें. रिश्तों में सहजता रहेगी. संबंधों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रियजनों का साथ विश्वास जीतेंगे. अपनों की खुशी के लिए कोशिश बढ़ाएंगे. खामियां को अनदेखा करें. सबसे मेलजोल रखें. सुखद सरप्राइज संभव है. चर्चा संवाद में सफल होंगे. रिश्तों में उत्साहित रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक बना रहेगा. जीवनस्तर संवार पाएगा. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. बड़ी सोच बनाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8 9

फेवरेट कलर- दलदली

अलर्ट्स- प्रलोभन में न आएं. धूर्त से दूर रहें. मितभाषी बने रहें.

---- समाप्त ----