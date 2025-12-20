scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 20 December 2025: लाभ संवारेंगे, आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 20 December 2025: ढिलाई न दिखाएं. वैचारिक स्पष्टता बढ़ाएं. परिस्थितियों पर नियंत्रण रखेंगे. स्वजन प्रसन्न रहेंगे. लाभ संवारेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे

नंबर 6

20 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 6 के लिए कामकाज को गति देने वाला है. विविध मामलों में अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कारोबारी हितलाभ बढ़ा रहेगा. महत्वपूर्ण जनों से भेंट मुलाकात होगी. उन्नति और विस्तार की राह बनेंगी. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. घर परिवार में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति मित्र बनाने में सहज होते हैं. लोग इनकी कला और प्रतिभा के प्रशंसक होते हैं. आज इन्हे कार्यव्यवस्था पर बल देना है. ढिलाई न दिखाएं. वैचारिक स्पष्टता बढ़ाएं. परिस्थितियों पर नियंत्रण रखेंगे. स्वजन प्रसन्न रहेंगे. लाभ संवारेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में उच्च प्रयास बनाए रखने की कोशिश होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेगी. गति अपेक्षित बनाए रखेंगे. लाभ-विस्तार के मौके बनेंगे. नवीन क्षेत्रों से लाभ बढ़ाएंगे. साथियों पर भरोसा रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता बनाए रहेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे. आशंकाएं कम होंगी.

पर्सनल लाइफ- करीबियों की बातों को ध्यान से सुनेंगे. घर परिवार में सहज रहेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. परिवार के साथ सूचनाएं साझा करेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. संबंध मजबूत होंगे. मन की बात कहेंगे. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. रिश्तों में अनुकूलन रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यशैली आकर्षक रहेगी. रहन सहन सुंदर बना रहेगा. सामंजस्यता पर बल रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- प्रलोभन में न आएं. गलतियां क्षमा करें. जिद से बचें. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----
