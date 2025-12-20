scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 20 December 2025: अफवाह से बचें, भ्रम व दिखावे में न आएं

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 20 December 2025: सहजता से अन्य पर भरोसा नहीं करते हैं. आज इन्हें उत्साह बनाए रख़ना है. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. परिवार का सहयोग पाएंगे.

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

नंबर 5

20 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 5 के लिए आज का दिन भाग्योदय में मददगार है. प्रतिभा प्रदर्शन से सबको प्रभावित करेंगे. कामकाजी सफलता से उत्साहित रहेंगे. भेंटवार्ता में पहल बनाए रखेंगे. भेंट संवाद में सजग रहेंगे. जिद जल्दबाजी में नहीं आएंगे. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ मिलेगा. पद प्रतिष्ठा पर जोर बनाए रहेंगे. क्षमता से बेहतर गतिविधि बनाए रखेंगे. तेजी से कार्य करेंगे. व्यवस्था को बल देंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति तर्कबुद्धि से हल निकालने में तेज होते हैं. सहजता से अन्य पर भरोसा नहीं करते हैं. आज इन्हें उत्साह बनाए रख़ना है. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. परिवार का सहयोग पाएंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में धैर्य व साहस बनाए रखेंगे. लाभकर योजनाएं गति लेंगी. विविध मोर्चां पर सक्रियता बनाए रहेंगे. आसपास के वातावरण से उत्साहित रहेंगे. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों में बढ़त बनी रहेगी. पेशेवर मददगार होंगे. कामकाज में विविध प्रयास बेहतर बनेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

जिम्मेदारों से भेंट होगी, वाणी व्यवहार में धैर्य बढ़ाएंगे
मेहनत से जगह बनाएंगे, कलात्मकता बढ़ेगी
रिश्तों में सहजता रखेंगे, धैर्य दिखाएंगे
अनुभवियों का साथ पाएंगे, पेशेवर विनम्रता दिखाएंगे
मूलांक 9 वाले प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे, करीबियों का भरोसा जीतेंगे
Advertisement

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तो में पहल करेंगे. मेल मुलाकात का भाव बना रहेगा. परिवार में सामंजस्य रहेगा. मित्रों का समर्थन पाएंगे. अनुकूलता बनाए रखेंगे. आस्था विश्वास बढ़ेंगे. चर्चा संवाद को महत्व देंगे. मधुरता बनाए रखेंगे. सभी से सहजता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में सुधार आएगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सहजता से राह बनाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सुखद परिणाम बनेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. व्यक्तित्व संवार पाएगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- श्वेत

एलर्ट्स- अफवाह से बचें. भ्रम व दिखावे में न आएं. संवेदनशीलता बनाए रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement