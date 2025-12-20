Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 20 December 2025: जिम्मेदारों से भेंट होगी, वाणी व्यवहार में धैर्य बढ़ाएंगे

नंबर 4

20 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 4 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ स्थिति बनाए रखने मे सहयोगी है. कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा. नीति नियमों का पालन बढ़ाएंगे. पेशेवरों की सीख सलाह पर जोर होगा. घर परिवार में सामंजस्य रहेगा. शासन समाज का साथ समर्थन पाएंगे. विविध मामले गति पाएंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति तेज निर्णय लेने में होते हैं. कारोबारी प्रयासों में सक्रियता बनाए रखते हैं. आज इन्हें अनुकूलता का लाभ लेना है. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. ठगों से सतर्क रहेंगे. व्यासवायिक सफलता से उत्साहित रहेंगे. विवेक विनम्रता से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- करियर में उछाल आएगा. कारोबार में वाणिज्यिक लक्ष्यों को साधेंगे. पेशेवर गतिविधियों को संवारने के अवसर बनेंगे. अपेक्षित उपलब्धियां को हासिल करेंगे. साझीदारी व सहभागिता बढेगी. तेजी से कार्य पूरे करेंगे. विभिन्न मामलों में दखल रहेगा. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. तालमेल बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में शुभता सहजता बनी रहेगी. करीबियां की इच्छाओं का सम्मान करेंगे. मित्र का सहयोग मिलेगा. करीबी भरोसेमंद रहेंगे. स्नेह उत्साह बढ़ेगा. घरेलु विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. रिश्ते संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ताएं पक्ष में रहेंगी. सुखद पल निर्मित होंगे. प्रियजनों में भरोसा बढेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण रहेगा. जिम्मेदारों से भेंट होगी. वाणी व्यवहार में धैर्य बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- गहरा भूरा

एलर्ट्स- वार्ता में सावधान रहें. आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. स्पष्टवादी बने रहें.

