Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 20 December 2025: मेहनत से जगह बनाएंगे, कलात्मकता बढ़ेगी

नंबर 3

20 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सुखकर है. कामकाजी व्यवस्था में रुटीन पर बल देंगे. निजी विषयों में सूझबूझ और सहकार से आगे बढेंगे. पारिवारिक कार्य संवार पाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. करीबियों के सहयोग से लक्ष्य पाएंगे. करियर कारोबार में अनुशासन रखें. विविध कार्य समय से पूरे करें. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति साहसी अनुशासित और धैर्यशील होते हैं. वक्त पर कार्य करना पसंद करते हैं. व्यवस्था में विश्वास बनाए रखते हैं. आज इन्हें प्रयासों में निरंतरता रखना है. तेजी पर बल देना है. सक्रियता बनाए रहेंगे. पहल पराक्रम बढ़ाकर रखेंगे. प्रबंध कार्योंं में तेजी का रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में सहज गति बनी रहेगी. पेशेवरों की बात को ध्यान से सुनेंगे. लाभ विस्तार संवार पर बना रहेगा. साझा प्रयासों को बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन में नहीं आएंगे. मेहनत से जगह बनाएंगे. कलात्मकता बढ़ेगी. कौशल में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक संबंध पक्ष में बनेंगे. साख समझ बेहतर होगी.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों का भरोसा बना रहेगा. भेंटवार्ता मे उत्साही होंगे. संबंधियां के साथ आनंद से रहेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रेम प्रयासों में शुभता बनी रहेगी. परिवार के सदस्य प्रसन्न रहेंगे. सबका सहयोग मिलेगा. वादा वचन पूरा करेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साज संवार बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. स्वास्थ्य अपेक्षा से अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. बड़ी सोच से काम लेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- पीतवर्ण

एलर्ट्स- जोखिम से बचें. लापरवाही न दिखाएं. अनुचित कार्यों से दूर रहें.

