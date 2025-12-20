Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 20 December 2025: रिश्तों में सहजता रखेंगे, धैर्य दिखाएंगे

नंबर 2
20 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 2 के लिए आज का दिन हितसंवर्धक है. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. अधिकतर मामलों में उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा. समकक्ष सहयोगी होंगे. तेजी से आगे आने का प्रयास रहेगा. विभिन्न मामलों में संवार पाएंगे. लाभ विस्तार बनाए रखेंगे. बड़ों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति भावनात्मक रूप से समझदार होते हैं. मन में बड़प्पन बनाए रखते हैं. आज इन्हें वरिष्ठों से तालमेल और छोटों से स्नेह बढ़ाना है. मित्रों का समर्थन पाएंगे. वाणी व्यवहार में प्रभाव बना रहेगा. विभिन्न क्षेत्रो में जगह बनाए रखेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.
मनी मुद्रा- कामकाज में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवर पहल पराक्रम बढ़ाएंगे. चहुंओर सकारात्मकता बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में साहस पराक्रम बढ़ाकर रखेंगे. अनुभव का लाभ लेंगे. व्यवसाय में रुचि बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. चहुंओर शुभता बनाए रखेंगे. समकक्षों की मदद मिलेगी. सहजता सहभागिता बढ़ेगी.
पर्सनल लाइफ- घर परिवार का समर्थन बना रहेगा. प्रेम स्नेह और विश्वास बढ़ेगा. संबंधों में आकर्षण बढाएंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. स्वजन प्रसन्न होंगे. प्रेमवार्ता में सफलता पाएंगे. प्रिय संग सुखद समय बिताएंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. रिश्तों में सहजता रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- आसपास सकारात्मकता रहेगी. सुख व सहयोग बढ़ेगा. भव्यता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.
फेवरेट नंबर- 2 5 6 8 9
फेवरेट कलर्स- बेबी ब्लू
एलर्ट्स- संतुलन बढ़ाएं. मित्रता पर जोर दें. लापरवाही करने से बचें.